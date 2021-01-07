Полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия

Сотрудники полиции оттеснили демонстрантов со ступеней здания конгресса США в Вашингтоне, передает телеканал NBC News в четверг, 7 января.

На опубликованных кадрах видно, как после просьб сотрудников полиции спуститься со ступеней вниз демонстранты подчиняются их требованиям. Также к зданию Капитолия прибыла бронированная спецтехника.

Также от протестующих был очищен зал сената, их выводят из здания конгресса, сообщает корреспондент Politico Хьюго Лоуэлл со ссылкой на информацию офицеров полиции Капитолия.

«По словам офицеров полиции Капитолия, зал сената очищен от сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий», — написал он в Twitter.

Just in: Senate floor now cleared of Trump supporters who stormed the Capitol, per USCP officers. Protestors being pushed towards the Rotunda and kettled out of the Capitol via the East and West entrances. — Hugo Lowell (@hugolowell) January 6, 2021

6 января конгресс США должен был утвердить итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов. По их итогам победу одержал демократ Джо Байден (306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа).

После начала заседания обеих палат конгресса начались протесты сторонников действующего президента, которые затем ворвались в здание Капитолия, сорвав заседание. Вице-президент США Майк Пенс и сенаторов были эвакуированы.

В здании раздавались звуки стрельбы, полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. Трамп записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись, а также распорядился направить нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне после соответствующего запроса мэра Мюриэл Боузер.

В свою очередь, Байден призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.