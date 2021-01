Полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия

Сотрудники полиции оттеснили демонстрантов со ступеней здания конгресса США в Вашингтоне, передает телеканал NBC News в четверг, 7 января.

На опубликованных кадрах видно, как после просьб сотрудников полиции спуститься со ступеней вниз демонстранты подчиняются их требованиям. Также к зданию Капитолия прибыла бронированная спецтехника.

Также от протестующих был очищен зал сената, их выводят из здания конгресса, сообщает корреспондент Politico Хьюго Лоуэлл со ссылкой на информацию офицеров полиции Капитолия.

«По словам офицеров полиции Капитолия, зал сената очищен от сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий», — написал он в Twitter.

Just in: Senate floor now cleared of Trump supporters who stormed the Capitol, per USCP officers. Protestors being pushed towards the Rotunda and kettled out of the Capitol via the East and West entrances.