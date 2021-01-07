В центре Вашингтона обезврежены два взрывных устройства

Два взрывных устройства были обезврежены саперами в центре Вашингтона. Об этом 6 января сообщил телеканал CNN.

Одно устройство было обнаружено в комплексе зданий Капитолия, другое — в здании национального комитета Республиканской партии.

Об обнаружении взрывного устройства в штабе Республиканской партии США ранее сообщала газета The New York Times. По данным источника издания, речь идет о самодельной бомбе, которую обезвредила команда саперов.

Ранее к зданию Капитолия в Вашингтоне в поддержку действующего президента США Дональда Трампа вышли несколько десятков тысяч человек. После того как демонстранты прорвались в здание Капитолия, конгресс США был вынужден остановить дебаты по результатам выборов президента.

Позднее сообщалось о стрельбе на месте протестных акций. Звуки стрельбы раздавались во внутренних коридорах здания. Полиция использовала слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. Мэр Мюриэл Боузер также запросила к Капитолию национальную гвардию.

Сообщается, что в ходе столкновений пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. По данным CNN, несколько офицеров полиции получили ранения и по меньшей мере один из них госпитализирован.

По официальным данным голосования выборщиков, кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.