Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Путин встретил Рождество в церкви под Великим Новгородом
Мир
В конгрессе США заявили о подготовке статьи импичмента Трампа
Мир
Джонсон назвал происходящее в Вашингтоне «постыдным»
Мир
Эвакуированные из Капитолия сенаторы США продолжат подсчет голосов
Мир
Полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия
Мир
В центре Вашингтона обезврежены два взрывных устройства
Мир
Захарова сделала репост записи о потере Штатами статуса «образца демократии»
Мир
Байден выступил с обращением к гражданам США
Мир
Еврокомиссия одобрила применение вакцины Moderna в Евросоюзе
Сюжет:

В центре Вашингтона обезврежены два взрывных устройства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два взрывных устройства были обезврежены саперами в центре Вашингтона. Об этом 6 января сообщил телеканал CNN.

Одно устройство было обнаружено в комплексе зданий Капитолия, другое — в здании национального комитета Республиканской партии.

Об обнаружении взрывного устройства в штабе Республиканской партии США ранее сообщала газета The New York Times. По данным источника издания, речь идет о самодельной бомбе, которую обезвредила команда саперов.

Ранее к зданию Капитолия в Вашингтоне в поддержку действующего президента США Дональда Трампа вышли несколько десятков тысяч человек. После того как демонстранты прорвались в здание Капитолия, конгресс США был вынужден остановить дебаты по результатам выборов президента.

Позднее сообщалось о стрельбе на месте протестных акций. Звуки стрельбы раздавались во внутренних коридорах здания. Полиция использовала слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. Мэр Мюриэл Боузер также запросила к Капитолию национальную гвардию.

Сообщается, что в ходе столкновений пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. По данным CNN, несколько офицеров полиции получили ранения и по меньшей мере один из них госпитализирован.

По официальным данным голосования выборщиков, кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020