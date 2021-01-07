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Захарова сделала репост записи о потере Штатами статуса «образца демократии»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 января на своей странице в Facebook сделала репост записи бывшего шефа Московского бюро телеканала CNN Джилл Догерти, в которой та прокомментировала беспорядки в Вашингтоне, начавшиеся накануне.

«США никогда больше не смогут говорить миру, что мы являемся образцом демократии», — говорится в сообщении, которое процитировала Захарова.

6 января Конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал демократ Джо Байден (306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа). После начала заседания обеих палат конгресса начались протесты сторонников действующего президента, затем они ворвались в здание Капитолия, сорвав заседание. Вице-президента США Майка Пенса и сенаторов эвакуировали из здания конгресса.

У здания Капитолия, где проходят протестные акции, была слышна стрельба, там происходили столкновения между полицейскими и демонстрантами. Сообщалось, что в результате беспорядков пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, также одна женщина получила огнестрельное ранение в здании конгресса.

Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. Трамп также распорядился направить Навгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне после соответствующего запроса мэра Мюриэл Боузер.

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