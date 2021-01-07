СМИ сообщили о получении демократами контроля над сенатом США

Демократы получили контроль над сенатом конгресса США после повторных выборов в штате Джорджия, сообщает 6 января Reuters, ссылаясь на прогноз Edison Research.

Официально подсчет голосов еще не завершен.

По данным компании, демократ Джон Оссофф набрал 50,3%, а республиканец Дэвид Пердью 49,7%. Таким образом Оссофф преодолел порог, необходимый для избежания возможного пересчета голосов.

Кроме того, согласно прогнозам NBC News, второй кандидат от демократов — Рафаэль Уорнок — опережает своего соперника с 50,7%.

Ранее в среду лидер демократов в сенате Чарльз Шумер выразил уверенность, что его партия по итогам выборов в штате Джорджия получила большинство в верхней палате конгресса.

В свою очередь, избранный президент США Джо Байден поздравил своего однопартийца Уорнока с победой по итогам второго тура выборов в сенат в Джорджии.

Если данные подтвердятся, то сенат перейдет под контроль демократов и голоса в верхней палате распределятся поровну — 50 на 50. Избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем верхней палаты парламента и также может голосовать. Это дает демократам преимущество в один голос.

Демократы уже контролируют палату представителей.

Ранее в среду конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

В результате столкновений демонстрантов с вооруженными правоохранителями пострадали несколько человек, среди которых офицеры. Мэрия Вашингтона ввела комендантский час, а соседние штаты направили в город сотрудников Нацгвардии.