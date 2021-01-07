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В штаб-квартире республиканцев в Вашингтоне нашли взрывное устройство

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В штаб-квартире Республиканской партии в Вашингтоне обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Об этом 6 января сообщает The New York Times.

По данным источника издания, речь идет о самодельной бомбе. Ее обезвредила команда саперов.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэль Боузер запросила к Капитолию национальную гвардию. Сообщается, что аналогичный запрос также направила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Однако в Пентагоне этот запрос отклонили.

Между тем власти штатов Мэриленд и Вирджиния заявили, что направляют в Вашингтон, где начались беспорядки, служащих Национальной гвардии.

Также сообщалось, что в США у здания Капитолия, где проходят протестные акции, началась стрельба. На данный момент там происходят столкновения между полицейскими и сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

Звуки стрельбы раздавались во внутренних коридорах здания. Полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.

Ранее конгресс США был вынужден остановить дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона после того, как демонстранты прорвались в здание Капитолия.

Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне.

На митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. Накануне демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.

По официальным данным голосования выборщиков, кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

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