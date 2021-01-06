Генсек НАТО призвал соблюдать итоги выборов в США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 6 января, разместил в своем Twitter пост с призывом к соблюдению итогов демократических выборов в США.

«Шокирующие сцены в Вашингтоне. Необходимо уважать результаты этих демократических выборов», — написал он.

6 января глава Белого дома призвал вице-президента Майкла Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов президента. В Вашингтоне на митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа вышли несколько десятков тысяч человек. Затем протестующие ворвались в здание конгресса США.

Сенат и палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса и сенаторов эвакуировали из здания конгресса.

Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. Президент США также распорядился направить Нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне после запроса мэра Вашингтона Мюриэль Боузер.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента, которые состоялись 3 ноября. По официальным данным голосования выборщиков, Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.