Часть протестующих начала покидать ступени здания Капитолия

Часть протестующих начинает покидать ступени Капитолия в Вашингтоне. Кроме того, сообщается, что полиция вновь применила слезоточивый газ в отношении демонстрантов, которые пытались проникнуть внутрь здания.

Как сообщает телеканал ABC News многие протестующие уходят от Капитолия, однако значительная часть протестующих не расходится. Сколько человек остаются на месте — не сообщается.

Телеканал также показал несколько фотографий протестующих, сидящих в креслах и кабинетах законодателей.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэль Боузер запросила к Капитолию национальную гвардию. Сообщается, что аналогичный запрос также направила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Как сообщал корреспондент Washington Post Алекс Хортон, в Пентагоне этот запрос отклонили.

Между тем власти американских штатов Мэриленд и Вирджиния заявили, что направляют в Вашингтон, где начались беспорядки, служащих Национальной гвардии.

Также сообщалось, что в США у здания Капитолия, где проходят протестные акции, началась стрельба. На данный момент там происходят столкновения между полицейскими и сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

Звуки стрельбы раздаются во внутренних коридорах здания, пишет РЕН ТВ в среду, 6 января. Полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.

Ранее конгресс США был вынужден остановить дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона после того, как демонстранты прорвались в здание Капитолия.

Дональд Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне.

На митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. Накануне демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.

По официальным данным голосования выборщиков, кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.