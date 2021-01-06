Пенс пригрозил наказанием прорвавшимся в здание Капитолия

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что прорвавшиеся в здание конгресса США манифестанты будут привлечены к ответственности.

«Мирный протест — право каждого американца, но это нападение на Капитолий недопустимо, и причастные к нему будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», — написал он в Twitter.

Он также призвал протестующих покинуть здание конгресса и проявить уважение к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где сенаторы утверждали итоги президентских выборов. В итоге всех участников заседания, включая Пенса, эвакуировали.

Между офицерами и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала как минимум одна женщина.