Пенс пригрозил наказанием прорвавшимся в здание Капитолия
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что прорвавшиеся в здание конгресса США манифестанты будут привлечены к ответственности.
«Мирный протест — право каждого американца, но это нападение на Капитолий недопустимо, и причастные к нему будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», — написал он в Twitter.
Он также призвал протестующих покинуть здание конгресса и проявить уважение к сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где сенаторы утверждали итоги президентских выборов. В итоге всех участников заседания, включая Пенса, эвакуировали.
Между офицерами и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала как минимум одна женщина.