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В ЛНР объявили в розыск командира бригады ВС Украины за артобстрелы

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Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) объявила в розыск командира 14-й бригады ВС Украины за артиллерийские обстрелы территории ЛНР, сообщается на сайте ведомства в среду, 6 января.

В ходе предварительного расследования установлено, что с июня по декабрь 2019 года по приказу командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Сергея Викторовича Войченко были осуществлены артиллерийские обстрелы поселка Золотое-5 и Первомайска.

«Вина Войченко С.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 439, ст. 440 УК ЛНР полностью подтверждается собранными по делу доказательствами. <…> Он объявлен в розыск, судом Луганской народной республики в отношении Войченко С.В. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

В декабре сообщалось, что военнослужащему народной милиции ЛНР вынесли приговор в виде 17 лет заключения по делу о шпионаже и подготовке терактов по заданию украинских спецслужб.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стало около 13 тыс. человек.

Киев неоднократно обвинял РФ во вмешательстве в конфликт в регионе. Россия эти обвинения отрицает. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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