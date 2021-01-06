Пентагон отклонил запрос о развертывании сил Нацгвардии у Капитолия
Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия, сообщает 6 января корреспондент Washington Post Алекс Хортон.
«Источник сообщает мне, что министерство обороны только что отклонило запрос официальных лиц округа Колумбия о размещении Национальной гвардии в Капитолии США», — написал он своем Twitter.
Ранее Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер запросила к Капитолию Нацгвардию.
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