Пентагон отклонил запрос о развертывании сил Нацгвардии у Капитолия

Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия, сообщает 6 января корреспондент Washington Post Алекс Хортон.

«Источник сообщает мне, что министерство обороны только что отклонило запрос официальных лиц округа Колумбия о размещении Национальной гвардии в Капитолии США», — написал он своем Twitter.

Ранее Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер запросила к Капитолию Нацгвардию.

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