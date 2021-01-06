Сторонники Трампа подрались с полицией в здании Капитолия

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа подрались с полицией внутри здания Капитолия.

Как передает РЕН ТВ, известно о нескольких потасовках, которые произошли внутри Капитолия, одна из которых попала на видео.

6 января глава Белого дома призвал вице-президента Майкла Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов президента.

На митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. Накануне демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.

По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.