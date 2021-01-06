Трамп призвал демонстрантов у Капитолия действовать мирно

Действующий президент США Дональд Трамп призвал демонстрантов действовать мирно на фоне информации о прорыве протестующими кордона полиции у Капитолия и штурме здания.

«Я прошу всех в Капитолии сохранять мир. Никакого насилия! Помните, мы — партия закона и порядка — уважайте закон и правоохранителей. Спасибо!», — написал он в Twitter.

Ранее в среду сторонники Трампа прорвались в здание конгресса США, где проходило заседание по утверждению результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден.

В итоге конгресс приостановил дебаты, а сенаторов эвакуировали из здания.

Правоохранители применили к демонстрантам слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается о наличии раненых.Тем не менее протестующие продолжают по стенам и через балконы проникать в здание.

На фоне беспорядком мэрия Вашингтона ввела до утра четверга, 7 января, комендантский час.