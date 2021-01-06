Трамп призвал конгресс США провести реформу избирательной системы

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к конгрессу и законодательным органам штатов с призывом незамедлительно провести избирательную реформу. Об этом глава государства заявил в среду, 6 января, выступая перед сторонниками в Вашингтоне.

«Сегодня в дополнение к вопросу сертификации [итогов] выборов я призываю конгресс и законодателей штатов скорее провести избирательную реформу. Лучше это сделать, пока мы не потеряли страну. Сегодня не конец, а только начало», — сказал американский лидер.

Трамп указал на то, что фальсификация выборов является вопросом национальной безопасности, передает The New York Times.

«Это были самые коррумпированные выборы в истории, возможно, в мире. <...> Это вопиюще, ужасно. Люди не могут в это поверить. Это не вопрос местных политиков, а вопрос национальной безопасности», — отметил хозяин Белого дома.

Ранее в этот же день в конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов 3 ноября. Перед началом заседания Трамп заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения.

На митинг в поддержку американского лидера в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. Штурмуя Капитолий, сторонники Трампа прорвали кордон полицейских. Правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ и нелетальное оружие, несколько человек пострадали.

Накануне демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента, которые состоялись 3 ноября. По официальным данным голосования выборщиков, Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.