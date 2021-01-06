Демонстранты ворвались в здание конгресса США, где проходит заседание по утверждению итогов выборов, сообщает 6 января сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд.

«Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал сената. Нас попросили остаться внутри», — написал Лэнкфорд в Twitter.

Ранее стало известно, что конгресс США резко прервал дебаты по утверждению результатов президентских выборов, согласно которым новым президентом США избран демократ Джо Байден. Телеканалы связывают это с тем, что демонстранты прорвали кордон полиции у здания Капитолия.

6 января в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на президентских выборах.

По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.