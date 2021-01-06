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Тихановская переболела COVID-19

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская переболела COVID-19. Об этом 6 января сообщил портал Onliner со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину.

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Она рассказала, что Тихановская находилась на самоизоляции после визита в Испанию в декабре минувшего года. В настоящий момент политик чувствует себя хорошо и возвращается к офисной работе.

21 декабря стало известно, что генпрокуратура республики возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Фигурантами уголовных дел являются члены координационного совета и экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

Создание координационного совета 14 августа инициировала Светлана Тихановская, которая на данный момент находится в Литве.

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