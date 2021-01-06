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Путин заявил об угрозе с подконтрольных боевикам территорий в Сирии

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Несмотря на разгром террористов в Сирии, с подконтрольных боевикам территорий все еще исходит угроза, заявил президент России Владимир Путин.

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По словам главы государства, решение о начале российской операции в САР принималось с учетом исходящей из этой страны террористической угрозы, так как на тот момент боевики захватили почти всю Сирию.

«При принятии решений подобного рода, я имею в виду сейчас <...> решения на сирийском направлении, я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства», — отметил Путин в интервью для фильма «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск».

Отрывок был показан 6 января в эфире телеканала «Россия 1».

Годом ранее, 7 января, российский лидер посетил командный пункт Вооруженных сил России в Дамаске и провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также глава государства побывал в православной церкви Святой Девы Марии и мечети Омейядов.

В ноябре Путин отмечал, что очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован. В настоящее время на территории Сирии заметно снизился уровень насилия, налаживается мирная жизнь, указал президент.

Также российский лидер заверил, что Россия продолжает прилагать усилия по нормализации обстановки в САР.

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