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Назван вероятный кандидат Байдена на должность генпрокурора США

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Избранный президент США Джо Байден намерен предложить кандидатуру судьи Меррика Гарланда на пост генерального прокурора страны. Об этом в среду, 6 января, сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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В настоящее время Гарланд занимает должность судьи апелляционного суда округа Колумбия.

В 2016 году Гарланд по инициативе президента США Барака Обамы мог занять должность в составе Верховного суда, однако выдвижение было приостановлено сенатом, контролируемым на тот момент республиканцами.

Как пишет Associated Press, Байден также планирует назначить Лизу Монако заместителем генерального прокурора, Ваниту Гупту помощником генерального прокурора и Кристен Кларк помощником генерального прокурора по гражданским правам.

23 ноября Байден назвал имена тех, кто займет ключевые позиции в его администрации. Так, госсекретарем США станет Энтони Блинкен, должность постпреда при ООН займет Линда Томас-Гринфилд, а советником по безопасности назначат Джейка Салливана.

Позже стало известно, что команда Белого дома по связям с общественностью при президентстве демократа Байдена будет состоять только из женщин. В их число войдет, в частности, экс-представитель Госдепа Джен Псаки.

В декабре Байден объявил о дополнительных назначениях высшего руководства в Белом доме.

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