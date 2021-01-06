Умер известный российский изобретатель Анатолий Фирсенков

В Петербурге в возрасте 82 лет скончался известный советский и российский инженер, изобретатель и гендиректор ОАО «Завод Магнетон» Анатолий Фирсенков.

Соболезнования в связи с кончиной конструктора выразил 6 января губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отмечает телеканал «78».

Он отметил, что Фирсенков внес значительный вклад в развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, многое сделал для укрепления обороноспособности страны.

«Его уникальные разработки сегодня известны в разных странах мира, они с успехом применяются во многих отраслях», — цитирует пресс-служба Беглова.

Анатолий Фирсенков принимал участие в создании элементов ЭВМ «Эльбрус», обслуживающих пункты управления системы противоракетной обороны, радиолокационной станции «Дон-2Н» (5Н20).