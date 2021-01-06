Представитель демократов заявил о получении большинства в сенате США

Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер выразил уверенность, что его партия по итогам выборов в штате Джорджия получила большинство в верхней палате конгресса.

«Впервые за шесть лет демократы будут иметь большинство в сенате Соединенных Штатов, и это будет очень хорошо для американского народа», — приводит его слова газета The Times Union 6 января.

Он отметил, что избранные президент США Джон Байден и вице-президент страны Камала Харрис могут заручиться его поддержкой.

В свою очередь, Байден поздравил своего однопартийца Рафаэля Уорнока с победой по итогам второго тура выборов в сенат в Джорджии.

«Я поздравляю Уорнока с грандиозной победой, которую он одержал вчера вечером, и я надеюсь, что по итогам подсчета голосов Джон Оссофф также выйдет победителем», — говорится в его заявлении, которое опубликовала в своем Twitter журналистка телеканала Fox News Atlanta Клэр Симмс.

Байден также выразил признательность властям Джорджии и избирателям, которые активно участвовали в голосовании во втором туре выборов в сенат.

По его словам, накануне избиратели в Джорджии «выступили с недвусмысленным посланием: они хотят действий в решении кризисов и требуют этого немедленно».

Политик добавил, что Уорнок и, в случае победы, Оссофф будут работать с тем, чтобы бороться с последствиями пандемии коронавируса, расовой несправедливостью, экономическим кризисом и климатическими изменениями.

Ранее в среду американские СМИ сообщили, что, согласно предварительным данным, демократ Джон Оссофф набрал во втором туре выборов в сенат 50%, а его оппонент-республиканец Дэвид Пердью — 49,8%. Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за поддержку на выборах, фактически объявив о своей победе.

Ведущие СМИ США, в том числе телеканалы CNN и ABC News, сообщили о победе демократа Рафаэля Уорнока во втором туре выборов в сенат в этом же штате с 50,5% голосов. Республиканка Келли Леффлер заручилась поддержкой 49,5% избирателей.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Трамп, комментируя предварительные итоги, заявил в соцсетях, что демократы могут победить в Джорджии только в случае подтасовки результатов.

Если данные подтвердятся, то сенат перейдет под контроль демократов и голоса в верхней палате распределятся поровну — 50 на 50. Камала Харрис одновременно является председателем верхней палаты парламента и также может голосовать. Это дает демократам преимущество в один голос.

Демократы уже контролируют палату представителей.

По мнению экспертов, которых опросили «Известия», неожиданный триумф демократов в Джорджии создает для новой администрации США фактически тепличные условия — проводить свою линию можно будет без оглядки на оппонентов.