В РФПИ заявили о производстве десятков миллионов доз «Спутника V» в феврале

С февраля объемы выпуска вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» достигнут десятков миллионов доз. Об этом в среду, 6 января, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Наши производители кардинально улучшили свои производственные планы. <...> Мы сумеем производить десятки миллионов доз вакцины уже начиная с февраля», — сказал он.

Ранее в этот же день о росте производства вакцины «Спутник V» сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, к январю в стране заработали уже шесть производственных площадок, готовится седьмая.

Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в гражданский оборот в течение недели поступят 1,5 млн доз вакцины «Спутник V».

2 января Мурашко объявил, что сделавшие прививку от коронавируса могут уже с 1 января получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

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