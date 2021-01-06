Трамп назвал «главную проблему» США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что главной проблемой страны являются необъективные СМИ.

В ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне 6 января американский лидер отметил, что ряд СМИ необъективно освещает его деятельность.

«СМИ — это самая большая проблема из тех, что у нас есть. <...> Лживые СМИ и большие технологические компании. Большие технологические компании добиваются своего», — сказал Трамп в ходе трансляции, которая велась телеканалом CNN.

Кроме того, республиканец пообещал «никогда не сдаваться и не признавать итоги выборов» президента.

В среду в Вашингтоне проходит многотысячный «Марш за спасение Америки». Накануне аналогичная демонстрация завершилась столкновениями митингующих с полицией, были задержаны несколько десятков человек.

По официальным данным голосования выборщиков, демократ Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.