Путин рассказал о мотивах принятия решений по Сирии

Принимая решения по ситуации на сирийском направлении, президент России Владимир Путин руководствуется интересами РФ. Об этом российский лидер заявил в интервью для документального фильма Евгения Поддубного «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», фрагмент которого был показан 6 января в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«При принятии решений подобного рода, я имею в виду сейчас <...> решения на сирийском направлении, я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства», — сказал глава государства.

По его словам, практика последних лет показала, что те решения были правильными. Однако президент отметил, что, несмотря на разгром бандформирований в Сирии, еще исходит угроза с территорий, которые подконтрольны боевикам.

В начале ноября 2020 года Путин заявил, что очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован благодаря совместной работе России, Ирана и Турции. Как отметил президент, в настоящее время на территории Сирии заметно снизился уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций.

Также российский лидер заверил, что Россия продолжает прилагать усилия по нормализации обстановки в Сирии.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.