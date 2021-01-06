В Британии впервые с апреля за сутки умерло больше 1 тыс. больных COVID-19

Число зафиксированных за сутки смертей среди жителей Великобритании, у которых был найден коронавирус, впервые с апреля превысило 1 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду, 6 января, на сайте правительственной информации.

«За минувшие сутки в стране зафиксировали 1041 летальный исход среди больных COVID-19», — отмечается в сообщении.

За последние 24 часа в королевстве также выявили рекордные 62,3 тыс. случаев этой инфекции. За весь период заболело более 2,8 млн человек.

В последний раз такие цифры по смертности наблюдались на пике весенней волны эпидемии, а антирекорд в 1072 смерти был установлен 8 апреля.

С начала эпидемии в Великобритании от этого вируса умерли 77 346 пациентов.

С 14 декабря в стране объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон отмечал, что новый штамм COVID-19 передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

В связи с этим в государстве ввели ряд ограничений. В Лондоне жителям запретили собираться вместе на Рождество. Закрылись магазины, не торгующие продовольствием, спортивные залы и парикмахерские. Гражданам посоветовали не покидать дома без крайней необходимости.

Из-за обнаружения нового штамма этого вируса авиасообщение с королевством приостановили более 35 стран, среди которых и Россия.

2 января Великобритания установила рекорд по числу заболевших с начала пандемии. За сутки в стране выявили еще 57,7 тыс. заболевших COVID-19.

Британская оппозиция призвала ввести общенациональный карантин в течение 24 часов из-за распространения инфекции. Джонсон объявил о начале с 5 января третьего национального локдауна из-за пандемии.

Школы переходят на удаленный режим работы. Очное обучение будет доступно для детей врачей, социальных работников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома.

Закрываются зоопарки, а рестораны и магазины больше не могут продавать алкоголь навынос.