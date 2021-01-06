Парламент региона ФРГ обсудит создание фонда в поддержку СП-2

Парламент (ландтаг) федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Германии обсудит 7 января создание специального фонда в защиту «Северного потока – 2». Об этом заявил ТАСС представитель пресс-службы ландтага Дирк Ланге в среду, 6 января.

«Тема обозначена, как минимум будет обсуждение», —сказал он, добавив, что голосование будет, если правительство региона подаст соответствующую заявку.

Фонд призван помочь германским компаниям обойти американские санкции. Он называется «Защита климата и окружающей среды MV». 1 декабря СМИ ФРГ писали, что фонд позволит классифицировать газопровод в качестве «одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды». Предполагается, что участники проекта будут взаимодействовать между собой через эту структуру, а не напрямую, что в теории защитит их от ограничений Вашингтона.

В земле Мекленбург — Передняя Померания находится конечная точка газопровода.

1 января в США вступили в силу положения оборонного бюджета, который предусматривает расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

В конце декабря оператор проекта Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» завершил укладку одного из двух недостроенных участков трубопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в водах Дании планируется начать с 15 января.

СП-2 строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.