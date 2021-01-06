На Украине задержали Гитлера

Служба безопасности Украины пресекла в Киеве деятельность неонацистской организации и задержала ее лидера по прозвищу Гитлер, сообщается 6 января на сайте СБУ.

Отмечается, что участники террористической группы были последователями террориста из Австралии Брентона Тарранта, который в 2019 году расстрелял в мечетях города Крайстчерч (Новая Зеландия) более 50 человек.

«В ходе досудебного расследования установлено, что лидером группировки является злоумышленник по прозвищу Гитлер», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, Гитлер через электронные средства связи и мессенджеры организовал массовое распространение материалов с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве.

У задержанного изъяли специально переведенные на украинский и русский языки печатные издания запрещенной литературы и неонацистскую символику.

Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Публичные призывы к совершению террористического акта». Гитлеру грозит до пяти лет лишения свободы.

В ноябре базирующийся в Лондоне Центр противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate, CCDH) представил доклад, в котором Украина описана как один из центров распространения идеологии неонацизма. Эксперты отметили, что украинские нацисты активно привлекают американских правых радикалов, а также оказывают влияние на британских экстремистов.