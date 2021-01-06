Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп пообещал не признавать поражения на выборах
Мир
В Британии впервые с апреля за сутки умерло больше 1 тыс. больных COVID-19
Интернет
Правительство РФ утвердило список программ для предустановки на гаджеты
Мир
Боливия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Парламент региона ФРГ обсудит создание фонда в поддержку СП-2
Мир
Зеленский поручил СБ Украины проверить сообщения о контрабандной вакцине
Спорт
Сотников выиграл четвертый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Мир
Еврокомиссия одобрила применение вакцины Moderna в Евросоюзе
Мир
В МИД России заявили о готовности сотрудничать с парламентом Венесуэлы

На Украине задержали Гитлера

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины пресекла в Киеве деятельность неонацистской организации и задержала ее лидера по прозвищу Гитлер, сообщается 6 января на сайте СБУ.

Без срока давности: нацисты и их пособники не уйдут от ответственности
Почему важно признание факта геноцида советского народа

Отмечается, что участники террористической группы были последователями террориста из Австралии Брентона Тарранта, который в 2019 году расстрелял в мечетях города Крайстчерч (Новая Зеландия) более 50 человек.

«В ходе досудебного расследования установлено, что лидером группировки является злоумышленник по прозвищу Гитлер», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, Гитлер через электронные средства связи и мессенджеры организовал массовое распространение материалов с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве.

У задержанного изъяли специально переведенные на украинский и русский языки печатные издания запрещенной литературы и неонацистскую символику.

Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Публичные призывы к совершению террористического акта». Гитлеру грозит до пяти лет лишения свободы.

В ноябре базирующийся в Лондоне Центр противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate, CCDH) представил доклад, в котором Украина описана как один из центров распространения идеологии неонацизма. Эксперты отметили, что украинские нацисты активно привлекают американских правых радикалов, а также оказывают влияние на британских экстремистов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020