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Зеленский поручил СБ Украины проверить сообщения о контрабандной вакцине

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 января, поручил правоохранительным органам проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19 в страну.

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«Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно работают с коронавирусом.

Накануне президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский написал в своем блоге для портала «Обозреватель», что украинские политики начали тайную вакцинацию от этого вируса. По его словам, прививку сделали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов.

На следующий день Шмыгаль написал в своем канале в Telegram, что поручил минздраву и МВД страны проверить информацию о возможной подпольной вакцинации. Он подчеркнул, что собирается привиться за свой счет, когда в украинских медучреждениях появится официально зарегистрированная вакцина.

Премьер отметил, что сейчас Киев ожидает первую партию вакцин китайской компании Sinovac Biotech, в страну поставят 1,9 млн доз. Власти ведут переговоры и с другими производителями, чьи препараты прошли клинические испытания.

31 декабря украинцы разместили на сайте президента петицию с требованием обеспечить их российской вакциной «Спутник V» от COVID-19 и возможностью ею воспользоваться. Зеленский отмечал ранее в декабре, что Киев не намерен обращаться к РФ за вакциной.

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