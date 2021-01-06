Британский посол заявила, что РФ и КНР не должны выйти победителями из пандемии

Посол Великобритании в США, постпред королевства при ООН Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. По ее словам, огромным вызовом для стран Запада является стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина.

В интервью 31 декабря Bloomberg дипломат отметила, что западные государства не хотят «проснуться и обнаружить», что китайские стандарты есть в сфере искусственного интеллекта или кибернетики. По словам Пирс, развитие новых технологий должно приносить выгоду «открытым рынкам», а не «авторитарному» китайскому.

Дипломат призвала «сделать всё правильно», чтобы Москва и Пекин не получили преимущества по завершении пандемии.

Комментируя высказывания Пирс, российский сенатор Алексей Пушков указал на идеологическую одержимость дипломата и политическое высокомерие. Он напомнил, что именно в США и Великобритании самая тяжелая ситуация с коронавирусом, однако Пирс почему-то обеспокоена Москвой и Пекином.

«Тот самый случай, когда идеологическая одержимость заменяет способность мыслить, а политическое высокомерие равно откровенной глупости», — написал сенатор в Telegram.

В конце декабря глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не смог показать лидерство в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, западные страны, наоборот, демонстрировали разобщенность.