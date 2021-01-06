Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп пообещал не признавать поражения на выборах
Мир
В Британии впервые с апреля за сутки умерло больше 1 тыс. больных COVID-19
Интернет
Правительство РФ утвердило список программ для предустановки на гаджеты
Мир
Боливия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Парламент региона ФРГ обсудит создание фонда в поддержку СП-2
Мир
Зеленский поручил СБ Украины проверить сообщения о контрабандной вакцине
Спорт
Сотников выиграл четвертый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Мир
Еврокомиссия одобрила применение вакцины Moderna в Евросоюзе
Мир
В МИД России заявили о готовности сотрудничать с парламентом Венесуэлы

Британский посол заявила, что РФ и КНР не должны выйти победителями из пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Великобритании в США, постпред королевства при ООН Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. По ее словам, огромным вызовом для стран Запада является стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина.

В интервью 31 декабря Bloomberg дипломат отметила, что западные государства не хотят «проснуться и обнаружить», что китайские стандарты есть в сфере искусственного интеллекта или кибернетики. По словам Пирс, развитие новых технологий должно приносить выгоду «открытым рынкам», а не «авторитарному» китайскому.

Дипломат призвала «сделать всё правильно», чтобы Москва и Пекин не получили преимущества по завершении пандемии.

Комментируя высказывания Пирс, российский сенатор Алексей Пушков указал на идеологическую одержимость дипломата и политическое высокомерие. Он напомнил, что именно в США и Великобритании самая тяжелая ситуация с коронавирусом, однако Пирс почему-то обеспокоена Москвой и Пекином.

«Тот самый случай, когда идеологическая одержимость заменяет способность мыслить, а политическое высокомерие равно откровенной глупости», — написал сенатор в Telegram.

В конце декабря глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не смог показать лидерство в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, западные страны, наоборот, демонстрировали разобщенность.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020