Мурашко заявил о росте числа пострадавших в ДТП в праздники

Число пациентов, которые получили в период новогодних праздников медицинскую помощь в связи с ДТП и другими происшествиями, выросло по сравнению с обычными днями на 126%. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами в среду, 6 января.

«Число пациентов, получивших в период праздников медицинскую помощь в связи с ДТП и другими происшествиями с медико-санитарными последствиями, выросло по сравнению с обычными днями на 126%», — сказал он.

Министр отметил, что, к сожалению, в период праздников возросло число ДТП с пострадавшими, причиной которых в основном становились превышение скоростного режима и сложные погодные условия.

В конце декабря 2020 года в ГИБДД сообщили, что за 11 месяцев того года произошло 6955 ДТП с технически неисправным транспортом, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Выросло и число погибших в таких авариях — на 7,3%.

Треть происшествий приходится на Красноярский край — 1563 случая. Далее следуют Новосибирская область (915), Ставропольский край (391), Москва (270) и Нижегородская область (265).