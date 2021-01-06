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Мурашко заявил о росте числа пострадавших в ДТП в праздники

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Число пациентов, которые получили в период новогодних праздников медицинскую помощь в связи с ДТП и другими происшествиями, выросло по сравнению с обычными днями на 126%. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами в среду, 6 января.

Криво руля: число ДТП с неисправными машинами увеличилось на 13%
Почти треть таких аварий приходится на Красноярский край

«Число пациентов, получивших в период праздников медицинскую помощь в связи с ДТП и другими происшествиями с медико-санитарными последствиями, выросло по сравнению с обычными днями на 126%», — сказал он.

Министр отметил, что, к сожалению, в период праздников возросло число ДТП с пострадавшими, причиной которых в основном становились превышение скоростного режима и сложные погодные условия.

В конце декабря 2020 года в ГИБДД сообщили, что за 11 месяцев того года произошло 6955 ДТП с технически неисправным транспортом, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Выросло и число погибших в таких авариях — на 7,3%.

Треть происшествий приходится на Красноярский край — 1563 случая. Далее следуют Новосибирская область (915), Ставропольский край (391), Москва (270) и Нижегородская область (265).

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