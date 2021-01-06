Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп пообещал не признавать поражения на выборах
Мир
В Британии впервые с апреля за сутки умерло больше 1 тыс. больных COVID-19
Интернет
Правительство РФ утвердило список программ для предустановки на гаджеты
Мир
Боливия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Парламент региона ФРГ обсудит создание фонда в поддержку СП-2
Мир
Зеленский поручил СБ Украины проверить сообщения о контрабандной вакцине
Спорт
Сотников выиграл четвертый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Мир
Еврокомиссия одобрила применение вакцины Moderna в Евросоюзе
Мир
В МИД России заявили о готовности сотрудничать с парламентом Венесуэлы

Сотников выиграл четвертый этап «Дакара» в зачете грузовиков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков в Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс» в среду, 6 января.

«Наш годовой бюджет равен месячной зарплате футболиста»
Победитель «Дакара» Сергей Карякин — о поиске спонсоров, самой страшной аварии и встрече с Алонсо в пустыне

Протяженность четвертого специального участка составила 377 км. Сотников преодолел дистанцию за 2 ч. 58 мин. 47 сек., отмечает телеканал РЕН ТВ.

Вторым стал еще один представитель «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов, отставший на 10 сек. Третьим — экипаж белорусского пилота команды МАЗ Алексея Вишневского с отставанием на 14 сек.

На пятую строчку попал экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Антоном Шибаловым, на шестую — Айратом Мардеевым.

Сотников стал лидером в зачете грузовиков, общее время пилота составило 14 ч. 45 мин. 48 сек. За ним идет чешский гонщик Мартин Мацик, на третьем месте — Шибалов, на четвертом — Мардеев, а Каргинов стал десятым.

Накануне Сотников пришел вторым на третьем участке ралли «Дакар». Он проиграл команде из Белоруссии во главе с Сергеем Вязовичем 18 сек.

Общая протяженность ралли «Дакар» в 2021 году составляет 7658 км. Соревнование проходит с 3 по 15 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020