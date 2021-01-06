Сотников выиграл четвертый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Российский экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков в Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс» в среду, 6 января.

Протяженность четвертого специального участка составила 377 км. Сотников преодолел дистанцию за 2 ч. 58 мин. 47 сек., отмечает телеканал РЕН ТВ.

Вторым стал еще один представитель «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов, отставший на 10 сек. Третьим — экипаж белорусского пилота команды МАЗ Алексея Вишневского с отставанием на 14 сек.

На пятую строчку попал экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Антоном Шибаловым, на шестую — Айратом Мардеевым.

Сотников стал лидером в зачете грузовиков, общее время пилота составило 14 ч. 45 мин. 48 сек. За ним идет чешский гонщик Мартин Мацик, на третьем месте — Шибалов, на четвертом — Мардеев, а Каргинов стал десятым.

Накануне Сотников пришел вторым на третьем участке ралли «Дакар». Он проиграл команде из Белоруссии во главе с Сергеем Вязовичем 18 сек.

Общая протяженность ралли «Дакар» в 2021 году составляет 7658 км. Соревнование проходит с 3 по 15 января.