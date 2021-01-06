Жители Камчатки первыми в стране встретили Рождество

Жители Камчатки первыми в стране встретили светлый праздник Рождества.Служба в храмах началасьв 23:00 по местному времени. Главное богослужение прошло в соборе Животворящей троицы. Храм является самым восточным на территории России. У собора установили новогоднюю ель и рождественские ясли. Праздничное богослужение провёл архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор. Все прихожане были в масках и соблюдали социальную дистанцию, сообщает телеканал «Известия».

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