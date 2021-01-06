В Иране ракету «Сармат» сочли посланием России Байдену

Испытания межконтинентальной ракеты «Сармат» являются посланием избранному президенту США Джо Байдену, пишет 2 января иранское информационное агентство Akharin Khabar.

«Сармат» — это своего рода «послание», весть о текущих возможностях России и ее военных технологиях, прежде всего, для США, их союзников в Европе, а также для других стран. Так получилось, что оно совпало по времени с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне», — уверяет иранский журналист.

По его мнению, нельзя считать это совпадение случайным или обусловленным стечением обстоятельств.

Автор статьи обращает внимание на то, что что целью нового ракетного комплекса является преодоление всех существующих на данный момент и перспективных систем противоракетной обороны, а также лишение противника возможности ядерного сдерживания.

Кроме того, в статье говорится, что РФ ведет работу над большим спектром других вооружений, в числе которых беспилотный подводный аппарат «Посейдон», баллистическая ракета «Кинжал» и лазерное оружие скрытого действия «Пересвет».

4 декабря британский таблоид Express назвал «Сармат» устрашающим. Издание подчеркнуло, что ракета весом 100 т способна переносить 10 больших боеголовок или 16 маленьких.

РС-28 «Сармат» — передовая система российского ракетостроения, которая будет нести межконтинентальную баллистическую ракету, на тяжелом жидком топливе. Дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс. км, стартовая масса — 208,1 т, масса полезной нагрузки — более 10 т, длина ракеты — 35,5 м, диаметр — 3 м.

В конце мая 2019 года Минобороны анонсировало пуски «Сарматов» в период с 2019 по 2021 год. До недавнего времени планировалось начать размещение МБР 15А28 «Сармат» в дивизии в Ужуре в 2022 году. Но такой график оказался слишком оптимистичным. Летные испытания новой ракеты, вероятно, пройдут в 2021–2022 годах, и лишь с 2023 года можно говорить о начале поставок первых серийных образцов в РВСН, рассказали эксперты.