Еврокомиссия одобрила применение вакцины Moderna в Евросоюзе

Еврокомиссия заявила о выдаче разрешения на использование вакцины от коронавируса американской компании Moderna в странах Евросоюза. Об этом говорится в распространенном в среду, 6 января, заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы одобрили вакцину Moderna, вторую [после Pfizer] вакцину в Европе. Наш контракт предусматривает поставку 80 млн доз с возможностью приобретения дополнительных 80 млн», — отметили в Еврокомиссии.

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