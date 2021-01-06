В Лос-Анджелесе ухудшилась ситуация с медпомощью, сообщает телеканал «Известия». Врачам неотложной помощи рекомендовали не привозить в клиники безнадежных больных. Речь идет о людях с остановкой сердца, без признаков дыхания,

движения. Медицинских работников также просят ограничить предоставление кислорода. Больницы начали быстрее выписывать пациентов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.