Погода в Крыму побила рекорд 1931 года

В Крыму установилась рекордно теплая для января погода, сообщили 6 января в Гидрометцентре полуострова.

Так, в первую неделю года в Симферополе побит рекорд тепла 1931 года, когда столбики термометра показали 14,4 градуса тепла. Теперь же среднесуточная температура воздуха составила 6,6 градуса, что на 6,6 градуса выше среднего многолетнего показателя.

«На метеостанции Симферополь 5 января зафиксирована температура 17,6 градуса. Был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 3,2 градуса (в 1931 году было 14,4 градуса)», — приводит сообщение «Крым 24».

В ближайшие трое суток в Крыму ожидаются дожди. Ветер местами усилится до 15–20 м/с. Температура воздуха будет колебаться ночью от +1–6 до +4–9, а днем составит +7–12 градусов. Похолодание ожидается к 10 января.

Ранее 6 января в Росгидромете рассказали, какую погоду ожидать москвичам на Рождество. По данным синоптиков, в столичном регионе установится умеренная морозная погода со снегом.