Новые выплаты медработникам

Сертификат о вакцинации можно получить на сайте госуслуг, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр также рассказал, что в январе новые социальные выплаты получат медработники.

Надбавки полагаются тем, кто работал в праздники с больными COVID-19.

Ранее о необходимости таких выплат заявил Владимир Путин.

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