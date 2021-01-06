Пашинян изолировался из-за ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявила агентству Armenpress пресс-секретарь политика Мане Геворгян в среду, 6 января.

«Из-за эпидемической ситуации премьер-министр находится на самоизоляции», — сказала она.

Накануне стало известно, что у президента Армении Армена Саркисяна нашли коронавирус. Он также находится на домашнем режиме.

По данным аппарата президента, Саркисян встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января ему сделали операцию на ноге. Однако у армянского лидера появились симптомы COVID-19.

В среду пресс-служба президентской администрации написала в Facebook, что у супруги лидера Армении Нуне Саркисян также выявили этот вирус.

В июне 2020 года Пашинян уже перенес COVID-19. Инфекцию также выявляли у членов его семьи.

По данным портала Worldometer на 6 января, в Армении зафиксировано 160,8 тыс. случаев коронавируса, 2,8 тыс. человек скончались, 146,5 тыс. пациентов выздоровели.