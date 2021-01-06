Глава МВД Сербии сделал прививку российским препаратом «Спутник V»

Глава МВД Сербии Александр Вулин вакцинировался от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» в институте вирусологии и вакцин «Торлак» и рассказал, почему выбрал вакцину, произведенную в РФ. Об этом сообщила в среду, 6 января, пресс-служба ведомства.

«Это мой способ показать гражданам Сербии, что вакцинация — единственное решение, единственный правильный выбор», — привели его слова в пресс-службе.

Он объяснил, что привился вакциной из России, потому что верит в российскую медицину и знает, какую большую работу проделали ученые из РФ. По его словам, любая вакцина, которая прошла проверку сербскими врачами, должна вызывать доверие.

Министр также подчеркнул, что ситуация, когда на желающих привиться той или иной вакциной оказывают давление, ненормальная. Вулин отметил, что у людей должен быть выбор, какой вакциной они хотят привиться.

6 января стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил с правительством Сербии контракт о поставках в страну 2 млн доз препарата «Спутник V» от коронавирусной инфекции. 4 декабря в Сербию прибыло 20 доз «Спутника V» для исследования препарата на предмет возможности его использования в стране.

Исследования показали высокую эффективность и безопасность препарата.

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