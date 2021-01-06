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СМИ заявили о переходе конгресса США под полный контроль демократов

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Демократ Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за поддержку на выборах в сенат США. Таким образом, политик фактически объявил о своей победе над кандидатом от республиканцев Дэвидом Пердью.

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«Благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов», — сказал он в видеообращении, опубликованном 6 января в Facebook.

По предварительным данным, после подсчета 100% голосов Оссофф набрал 50%, Пердью — 49,8%.

Кроме того, ведущие американские СМИ, в том числе телеканалы CNN и ABC News, сообщили о победе демократа Рафаэля Уорнока во втором туре выборов в сенат в Джорджии. Если демократы выиграют еще один мандат, они получат большинство в верхней палате конгресса США.

Официально подсчет голосов еще не завершен. По данным телеканала NBC, после обработки около 98% бюллетеней Уорнок набрал 50,5% голосов, его оппонент республиканка Келли Леффлер — 49,5%.

Если данные подтвердятся, то сенат перейдет под контроль демократов и голоса в верхней палате распределятся поровну — 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем верхней палаты и также может голосовать. Это дает демократам преимущество в один голос.

Демократы уже контролируют палату представителей. Контроль над сенатом позволит легче принимать инициативы Демпартии.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, неожиданный триумф демократов в Джорджии создает для новой администрации США фактически тепличные условия — гнуть свою линию можно будет без оглядки на оппонентов.

«Другими словами, администрация Байдена будет контролировать не только Белый дом, но и палату представителей, и сенат. А значит, сможет оперативно продвигать свою политику, нужные законы и назначения», — отметил эксперт The Atlantic Council профессор Андерс Ослунд.

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