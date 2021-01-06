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На Украине разразился скандал с поставкой вакцин от COVID-19

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На Украине разразился скандал с поставкой вакцин от COVID-19, передает телеканал «Известия». Глава украинского минздрава Максим Степанов обвинил руководство предприятия, на которое возложены закупки препаратов,
в дискредитации государства перед мировым сообществом. Министр потребовал отстранить компанию от импорта вакцин. Директор организации «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, в свою очередь, обвинил Степанова
в срыве переговоров с поставщиками более дешевых препаратов. Глава минздрава отверг эти претензии, но не конкретизировал свои. В канун Нового года Украина договорилась о поставках вакцин с китайской компанией Sinovac Biotech. В феврале страна получит первые 700 тыс. доз препарата из КНР. Еще 1,2 млн доз вакцины Украина ожидает в марте в рамках глобальной программы борьбы с коронавирусом — COVAX. С начала пандемии COVID-19 заболело более миллиона украинцев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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