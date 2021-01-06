Мишустин утвердил порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Постановление опубликовано в среду, 6 января, на официальном портале правовой информации.

С помощью сервиса абитуриенты смогут отслеживать ход вступительной кампании дистанционно. Им придется подтверждать свои действия электронной подписью.

«Целью реализации I этапа суперсервиса является обеспечение возможности проведения приема на обучение в образовательные организации, в том числе зачисления <...> в автоматизированном режиме с использованием уникального электронного заявления о согласии на зачисление и уникальной информации о документе установленного образца, полученного из единого портала», — следует из документа.

Контролировать работу сервиса будут Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.

В июне 2020 года Минобрнауки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн». На старте работы к нему подключились 54 российских вуза. В 2021 году к сервису должны подключиться еще более 100 образовательных учреждений. Планируется, что в 2022 году система заработает по всей стране.

Документы на поступление в вузы, которые находятся в ведении Минобрнауки, будут приниматься дистанционно, для этого необходимо получить сертификат электронной подписи. Срок подачи заявлений — с 20 июня до 17 августа.