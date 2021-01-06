В Крыму побит температурный рекорд 1931 года. Воздух прогрелся до 17,6 градуса. Предыдущий рекорд +14,4 °C зафиксирован 90 лет назад, сообщает телеканал «Известия». Все новогодние праздники в Крыму сухо и тепло. По данным синоптиков, в конце каникул ситуация изменится. Температура понизится на 5–7 градусов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.