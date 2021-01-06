Глава UFC назвал имя следующего соперника Джастина Гэтжи

Глава UFC Дэйна Уайт назвал имя следующего соперника Джастина Гэтжи: «Если всё пойдет как надо, это, вероятно, будет Чарльз Оливейра». Последний поединок Гэтжи провел в октябре прошлого года. Американец досрочно проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, сообщает телеканал «Известия». Оливейра встречался в декабре с Тони Фергюсоном. Бразилец одержал победу единогласным решением судей.

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