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В правительстве ФРГ назвали условие производства «Спутника V» в ЕС

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Производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Об этом заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер в среду, 6 января, на брифинге в Берлине.

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«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», — указала она.

При этом представитель минздрава ФРГ не смог уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА от России, и рекомендовал обратиться туда напрямую.

Накануне президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и уделили особое внимание перспективам совместного производства вакцин.

Препарат «Спутник V», который разработали в Центре имени Гамалеи, стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, в тяжелых случаях — 100%.

В России масштабная вакцинация во всех регионах началась 15 декабря. Граждан прививают препаратом Центра имени Гамалеи.

Препарат уже начал поступать за рубеж. Так, Россия поставит «Спутник V» в Сербию в количестве 2 млн доз.

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