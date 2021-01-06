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Мурашко сообщил о росте производства вакцины от коронавируса «Спутник V»

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Производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжает расти. Об этом сообщил в среду, 6 января, министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

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По его словам, к январю в стране заработали уже шесть производственных площадок, готовится седьмая.

«Объемы производства вакцины «Спутник V» растут, в регистрационное удостоверение уже внесены шесть производственных площадок на территории Российской Федерации, готовится к внесению седьмая площадка. Постоянно вводятся в гражданский оборот новые партии вакцины», — указал он.

Кроме того, в гражданский оборот выпущено более 1,5 млн доз «Спутника V» и 45 тыс. вакцины «ЭпиВакКорона».

Вакцинация продолжается во всех российских регионах, несмотря на новогодние праздники.

Накануне, 5 января, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в гражданский оборот в течение недели поступят 1,5 млн доз вакцины «Спутник V».

Ранее, 2 января, глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил, что сделавшие прививку от коронавируса могут уже с 1 января получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

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