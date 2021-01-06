В Аргентине начали расследование из-за сбоя в хранении «Спутник V». 400 доз российской вакцины оказались непригодны к применению. Ошибка произошла в системе холодильных камер, сообщает телеканал «Известия». Прокуратура рассматривает две версии случившегося. Причиной неисправности могло стать преднамеренное вмешательство

в настройки. Кроме того, холодильная установка могла отключиться из-за технического сбоя.

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