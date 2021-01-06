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Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в зону достройки «Северного потока – 2»

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» после стоянки вблизи Калининграда вновь прибыло в зону строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic по состоянию на 6 января.

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В начале декабря судно уже находилось в районе датского острова Борнхольм, где расположен недостроенный участок. После этого «Академик Черский» отправился на рейд Куршской косы недалеко от Калининграда, где провел почти месяц.

Кроме того, рядом с трубоукладчиком находится российское судно снабжения «Умка», которое транспортирует трубы с берега. Судно снабжения «Иван Сидоренко», предназначенное для подачи труб при достройке газопровода, также пребывает в хранилище труб для газопровода в немецком порту Мукран.

Трубоукладочная баржа «Фортуна», в декабре 2020 года задействованная в строительстве «Северного потока – 2» в территориальных водах Германии, в настоящее время пришвартована в немецком порту Висмар.

В конце декабря оператор проекта Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков трубопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в водах Дании планируется начать с 15 января.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.

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