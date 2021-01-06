Россиянка Ступак победила в гонке преследования на «Тур де Ски»

Российская спортсменка Юлия Ступак выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем, которая прошла в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». Об этом сообщил в среду, 6 января, «Спорт-Экспресс».

Гонка состоялась в Италии. На 0,7 секунды от россиянки отстала шведка Эбба Андерссон, тройку лидеров замкнула представительница США Джессика Диггинс. При этом американка продолжает лидировать в общем зачете.

Также 6 января пройдет мужская гонка преследования.

Накануне, 5 января, российский лыжник Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски».

Большунов 3 января занял первое место в гонке преследования на 15 км вольным стилем на этапе «Тур де Ски», а за день до этого победил в гонке с общего старта на 15 км классическим стилем.