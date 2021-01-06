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На Украине проверят сведения о тайной вакцинации чиновников от COVID-19

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На Украине проверят сведения о тайной вакцинации чиновников против коронавируса. Соответствующее поручение в среду, 6 января, дал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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«Поручил минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию», — отметил политик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что намерен за свой счет сделать прививку, когда в украинских медучреждениях появится официально зарегистрированная вакцина.

По словам Шмыгаля, в настоящее время Украина ожидает первую партию вакцин Sinovac Biotech, в страну поставят 1,9 млн доз. Власти ведут переговоры и с другими производителями, чьи препараты прошли клинические испытания. Премьер-министр убежден, что граждане не захотят получать вакцину неизвестного происхождения.

Шмыгаль напомнил, что, согласно утвержденному министерством здравоохранения плану, в первую очередь прививку сделают врачам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

Накануне, 5 января, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в своем блоге для портала «Обозреватель» написал, что украинские политики начали тайную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Как он утверждал, прививку сделали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий, а также несколько народных депутатов.

2 января глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в минздрав Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». В ведомстве ответили, что Украина будет использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических исследований.

30 декабря пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского заявила, что киевские власти заключили контракт о поставке 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.

На следующий день украинцы разместили на сайте украинского лидера петицию с требованием обеспечить их российской вакциной «Спутник V» от коронавируса и возможностью ею воспользоваться. Авторы документа потребовали проведения бесплатной вакцинации с учетом того, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории.

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