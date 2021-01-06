Россия высоко оценила урегулирование Катарского кризиса, передает телеканал «Известия». Состоялся телефонный разговор дипломатов России и Катара. Доха подписала мирное соглашение с четверкой арабских стран. Дипломатический кризис начался в 2017 году. Арабские страны обвиняли Катар в поддержке терроризма. Блокаду Дохе объявили Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.