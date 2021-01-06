Взрыв произошел в многоквартирном доме в Луганске

Взрыв произошел в квартире одного из многоквартирных жилых домов в Луганске, сообщает «ДонПресс».

По данным портала, предварительно причиной взрыва стала утечка газа.

Инцидент произошел в доме в квартале 50 лет Октября.

В результате хлопка оказались выбиты окна в одной из квартир. На месте инцидента работают правоохранители. По данным ряда СМИ, в доме, где прогремел взрыв, живет начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко. Согласно источникам «Интерфакса», он пострадал и был госпитализирован с ожогами. Обстоятельства происшествия уточняются.

Накануне сообщалось, что 42 человека пострадали в результате взрыва в кафе в городе Урошевац в автономном сербском крае Косово и Метохия. По предварительной версии, к трагедии привел взрыв газового баллона.